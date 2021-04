Superlega, effetto negativo sulla borsa: crolla il titolo Juventus

Prima il Manchester City, poi tutti i club interessati della Premier League seguiti anche dall'Inter. Il progetto Superlega allo stato attuale può dirsi praticamente fallito. Agnelli non molla per ora, ma la Juventus paga lo scotto in borsa. Il titolo a Piazza Affariperde in apertura l’11%; il valore di una singola azione scende a 0,77 euro.