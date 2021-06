Svizzera, Petkovic sicuro: "Sappiamo cosa vogliamo in questo Europeo"

La Svizzera sarà la prossima avversaria dell'Italia agli Europei nella gara in programma mercoledì 16 giugno alle 21:00. Intanto la squadra allenata dall'ex Lazio Vladimir Petkovic oggi affronterà all'esordio il Galles. Queste le parole del tecnico svizzero ai microfoni di Rai Sport: "Ogni torneo ha un bagaglio diverso, in ogni momento facendo ciò che sappiamo fare è più facile gestire e reagire. La squadra è diventata consapevole, ottimista e sicuramente il momento è positivo. Sappiamo cosa vogliamo, dove possiamo arrivare. Anche in altri Europei è successo che qualche squadra arrivata dalle retrovie come la Danimarca o la Grecia è riuscita ad essere la sorpresa".

