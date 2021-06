Svizzera, Sommer verso l’Italia: “È ancora tutto nelle nostre mani”

Dopo una giornata di Euro 2020, la situazione nel gruppo A è la seguente. Italia capolista a tre punti, Svizzera e Galles a uno e Turchia ferma a quota zero. Nel prossimo turno, gli Azzurri di Mancini avranno la possibilità di blindare il passaggio del turno contro gli elvetici. Il portiere della Svizzera Sommer ha parlato così ai microfoni della sua Federazione sul prosieguo del torneo: "Abbiamo avuto un calo e per questo siamo stati puniti molto duramente. In linea di massima però avevamo la partita sotto controllo. Abbiamo creato tante occasioni da gol, fossimo stati più concreti non avremmo vissuto quel finale. Ma ci sono ancora due partite da giocare e abbiamo ancora tutto nelle nostre mani".