Tacchinardi: "Juventus finora fortunata. Ma con la Lazio sarà un'altra storia..."

Ai microfoni di TMW Radio, l'ex centrocampista della Juventus, Alessio Tacchinardi, ha parlato del periodo bianconero facendo riferimento anche al prossimo impegno di domenica contro la Lazio: "Non sappiamo come sarà la vera Juventus di Pirlo. Che è stata fortunata, in Champions ha affrontato squadre abbordabili. Già domenica con la Lazio sarà un'altra cosa. sarà un bell'esame contro una squadra tostissima e difficilissima da battere".