Taglialatela: "Lazio grande squadra, ma su Ospina c'è fallo di Immobile"

La Lazio stende il Napoli e conquista la decima vittoria consecutiva. Per mano del solito Immobile, che dopo aver strappato il pallone ad Ospina ha disegnato un tiro a giro su cui Di Lorenzo nulla ha potuto. Sul proprio profilo Twitter, l'ex Napoli Pino Taglialatela ha però contestato proprio la rete in questione: "Su Ospina secondo me c'è fallo di Immobile e nessuno lo ha fatto notare all'arbitro, senza nulla togliere alla Lazio che è una grande squadra. Ma il Napoli non meritava assolutamente la sconfitta". Da sottolineare che nemmeno il portiere stesso ha protestato in seguito al gol biancoceleste, così come Gattuso nelle dichiarazioni post partita. La parola "fallo" non è mai stata utilizzata: Immobile ha colpito anche il Napoli, senza commettere alcuna irregolarità.

