Tamponi Covid, M. Taccone: "La Lazio ha rispettato i protocolli, contro il Torino in campo tutti negativi"

"Tutti i calciatori della Lazio scesi in campo domenica a Torino sono risultati negativi ai tamponi effettuati nei due giorni precedenti, il 30 e 31 ottobre. Nei successivi test effettuati lunedì 2 novembre un solo calciatore ha riportato una bassa carica virale relativa al gene N, che è un gene non specifico del Covid ma appartenente alla famiglia più generica dei Coronavirus. Mentre gli altri due dei tre che non sono partiti per San Pietroburgo, e che per i laboratori Uefa sono positivi, ai nostri esami sono del tutto negativi al Covid". È quanto ha spiegato all'ANSA Massimiliano Taccone, presidente di Futura Diagnostica, il centro specialistico di Avellino al quale si rivolge la Lazio per processare i suoi tamponi.

LAVORO DELLA UEFA - "Non mi permetterei mai di mettere in discussione il lavoro dei laboratori Uefa - precisa Taccone, dopo l'intervento di qualche ora fa - ma non è la prima volta che i risultati non coincidono. E comunque faccio presente che parliamo di una discordanza su 2 dei 122 tamponi che abbiamo eseguito lunedì sul gruppo Lazio. Già prima della gara di Champions col Borussia del 20 ottobre c'è stato un caso di presunta positività (negativo per noi) rispetto al quale l'Uefa ha rivisto il proprio giudizio dopo aver rifatto l'esame. Pensiamo possa essere successa la stessa cosa per questi due giocatori che a noi risultano negativi e a loro positivi. Su numeri così grandi può succedere. Per quello che ci consta la Lazio ha rispettato i protocolli alla lettera".

Serie A, la Top 11 della sesta giornata per Dazn: presente un biancoceleste

Zenit - Lazio, Andreas Pereira è impaziente. E i tifosi chiedono: "Come a Torino, butta giù la porta" - VD

TORNA ALLA HOMEPAGE