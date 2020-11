Zenit - Lazio, Andreas Pereira è impaziente. E i tifosi chiedono: "Come a Torino, butta giù la porta" - VD

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Zenit - Lazio, e Andreas Pereira è impaziente. Lo conferma il post pubblicato sul proprio profilo Instagram: "Andiamo, tutti insieme". I tifosi, leggendo l'eloquente messaggio del brasiliano, ne hanno approfittato per fargli una richiesta. Nella stragrande maggioranza dei commenti un invito all'ex United, andato in gol nell'ultima sfida di Serie A: "Come a Torino, butta giù la porta".

Serie A, la Top 11 della sesta giornata per Dazn: presente un biancoceleste

Zenit - Lazio, probabili formazioni: Fares c'è, coppia inedita in attacco

TORNA ALLA HOMEPAGE