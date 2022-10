Tanti auguri "mio capitano": Pino Wilson oggi avrebbe compiuto 77 anni

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Far parte della storia della storia della Lazio in maniera indelebile è un privilegio per pochi. Solo chi l'ha onorata per poi portarla dentro a vita può fregiarsi di questo onore. Tra questi spicca indiscutibilmente Pino Wilson che purtroppo è scomparso lo scorso 5 marzo. Oggi però i tifosi biancocelesti lo ricordano a maggior ragione, visto che avrebbe compiuto 77 anni. Nato a Darlington nel Regno Unito il 27 ottobre del 1945 ha legato il suo nome a quello della Prima squadra della Capitale con una lunga militanza (dal 1969 al 1978 e dal 1978 al 1980) diventando anche il capitano della squadra. Fu tra i protagonisti principali della conquista del primo scudetto laziale nel 1974 insieme all'indimenticato bomber Giorgio Chinaglia. Il tutto sotto la sagace guida di mister Tommaso Maestrelli. In totale ha collezionato 394 presenze e 8 gol con l'aquila sul petto. Ciò che lo reso immortale agli occhi dei laziali è la sua dedizione alla causa negli anni. È stato colui che nei momenti difficili ha preso per mano l'intero popolo biancoceleste organizzando l'evento "Di padre in figlio" in cui è riuscito a radunare molteplici personaggi di spicco che hanno vestito la maglia della Lazio. Nessuno potrà dimenticare le sue lacrime di emozione sul prato verde dell'Olimpico durante quella sera del 12 maggio 2014 a 40 anni di distanza dal giorno del tricolore. Per questo e per molto altro, tanti auguri Capitano, ovunque tu sia.