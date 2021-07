Tegola Milan, due rossoneri vanno alle Olimpiadi: salteranno una parte della preparazione

Arrivano brutte notizie per i tifosi del Milan e soprattutto per Stefano Pioli. Il tecnico emiliano dovrà fare a meno, per la prima parte di preparazione in vista della prossima stagione, di due elementi della rosa. Franck Kessiè e Pierre Kalulu, infatti, sono stati convocati dalle proprie nazionali (rispettivamente Costa d'Avorio e Francia) per partecipare alle prossime Olimpiadi di Tokyo che avranno inizio il 22 luglio. Il Milan rischia di non averli a disposizione per diverso tempo. Ciò dipende dal percorso che faranno le due squadre nella competizione. I due calciatori rischiano di essere impegnati fino al 7 agosto.