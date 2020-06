Temptation Island, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso nel cast?

RASSEGNA STAMPA - Si potrebbe colorare di Lazio la prossima edizione di Temptation Island. Il programma condotto da Filippo Bisciglia, noto tifoso biancoceleste, partirà su Canale 5 in prima serata dal prossimo 7 luglio. Il cast non è ancora stato ufficializzato, si parla di un'edizione mista tra vip e nip, ma tra i possibili concorrenti Di Più ha parlato della coppia quella composta da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. L'ex Miss Italia è una grande tifosa della Lazio e, dopo la fine della storia con Francesco Cozza, da tempo fa coppia fissa con l'ex difensore dei Rangers. Adesso per loro si potrebbero aprire le porte del reality che mette alla prova il vero amore. Chissa se il club biancoceleste non diventerà motivo di litigio come accaduto lo scorso anno nella coppia formata da Ilaria Teolis e Massimo Colantoni, che sono usciti poi separati dal programma.