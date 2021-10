Terreno Olimpico, Mancini d'accordo con Sarri: "Spero possa migliorare"

Il ct della Nazionale Roberto Mancini si è soffermato con i cronisti presenti a margine della settimane edizione del Premio Colalucci. Rispondendo a una domanda sullo stato del manto erboso dell'Olimpico, il tecnico si è dimostrato in accordo con il pensiero di Maurizio Sarri: "Speriamo che possa migliorare in queste settimane".

TRACOLLO ROMA - Sulla disfatta della Roma in casa del Bodo Glimt: "Come diceva Boskov, sempre meglio perdere una 6-1 che sei volte 1-0. Credo che la Roma abbia giocato su un campo difficile, non è così semplice giocarci. Noi abbiamo giocato in Lituania una gara difficile, su un campo assurdo. Credo possa capitare. Non alleno né la Roma né il Bodo Glimt, nel calcio può capitare qualsiasi cosa".

INZAGHI - Un pensiero per l'ex compagno di squadra Simone Inzaghi: "È arrivato da tre mesi, penso che abbia bisogno di tempo per ambientarsi, l’Inter non è un club così semplice. Quando bisogna vincere tutte le partite non è scontato riuscirci, penso si debba ambientare ma mi pare abbia fatto un buon lavoro".