Tiki Taka, Chiambretti chiama Lady Ronaldo: Georgina può sostituire Wanda Nara

Rivoluzione in vista per quanto riguarda Tiki Taka. Il noto programma sportivo di Mediaset ha già cambiato il presentatore: al posto di Pierluigi Pardo è arrivato Piero Chiambretti. Secondo il settimanale Chi, il nuovo conduttore avrebbe intenzione di sostituire Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, con Georgina Rodriguez, modella e compagna di Cristiano Ronaldo. Come riporta la rivista, il calciatore portoghese avrebbe chiesto alla sua fidanzata di non parlare di calcio all’interno del programma, qualora dovesse accettare la proposta di Chiambretti.

Calciomercato Lazio, l'infortunio e le dichiarazioni contrastanti: Muriqi è un'incognita

Europa League, rinviate due partite di qualificazione per Covid-19

TORNA ALLA HOMEPAGE