Europa League, rinviate due partite di qualificazione per Covid-19

Rinviate due partite del primo turno di qualificazione di Europa League, causa Coronavirus. Le gare in questione sono Nomme Kalju - Mura e Maccabi Haifa - Zeljeznicar. Era previsto ieri in giornata lo svolgimento delle stesse. Il Zeljeznicar ha ufficializzato diversi casi di positività non appena la squadra è arrivata in Israele. Stesso discorso per l'altra partita, in cui in entrambe le compagini sono stati ravvisati giocatori affetti da Covid. Attesa la comunicazione UEFA per stabilire la data del recupero.