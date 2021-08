Tokyo2020, il Brasile è in finale contro la Spagna: la carica social di Felipe Anderson – FOTO

Si stanno per concludere anche le Olimpiadi di Tokyo2020. Un grande momento di sport che ha regalato tante soddisfazioni all’Italia e non solo. Oggi alle 13:30 ci sarà la sfida tra Brasile e Spagna per stabilire chi salirà sul primo gradino del podio. Un duello atteso da tutti gli amanti del calcio, in casa Lazio c’è qualcuno che è particolarmente coinvolto. Si tratta di Felipe Anderson. Il brasiliano ha pubblicato una Instagram Stories per incoraggiare i suoi compagni di nazionale, scrivendo: “Vamos Brasil” con un cuore. L’attaccante biancoceleste, nonostante quest’anno non si trovi in nazionale, non manca nel far sentire loro il suo supporto. Nella speranza di poter gioire di nuovo come accadde alle Olimpiadi di Rio De Janeiro nel 2016, quando vinse la medaglia d’oro con la Seleção.

