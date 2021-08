Lazio, vertice tra Lotito e Sarri al termine del ritiro in Germania

Dopo Auronzo si sta per chiudere anche la seconda fase di preparazione a Marienfeld. Stasera la Lazio affronterà il Twente per chiudere la spedizione in Germania, poi il ritorno a Roma per prepararsi alla prima uscita ufficiale contro l'Empoli (gli allenamenti riprenderanno martedì). Stando a quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, una volta rientrati alla base Sarri e Lotito si parleranno per fare il punto della preparazione fatta e per definire le prossime mosse. Se il Comandante rientrerà direttamente a Castelfranco di Sopra i due si parleranno al telefono.

MERCATO - L'argomento che più interessa al mister, ma anche al presidente, è delineare le prossime mosse di mercato: l'indice di liquidità blocca anche l'ufficialità dei giocatori già aggregati (Felipe Anderson, Kamenovic, Luka Romero, Hysaj e il rinnovo di Radu), cedere gli esuberi potrebbe essere importante per poter almeno assicurarsi l'utilizzo in campionato. Poi si parlerà di come riuscire ad arrivare a Kostic e Basic (sempre tramite cessioni e, oltre a Correa, i "bocciati" potrebbero incrementare il bottino).