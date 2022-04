Torino, Djidji out contro il Milan: il difensore punta la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dal Filadelfia filtrano due notizie che portano l'amaro in bocca a Juric ma dall'altra parte anche un sospiro di sollievo. Come riporta Tuttosport, contro il Milan è sicura l'assenza di Djidji per la sfida di dopodomani. Infatti il difensore è ancora molto indietro nel recupero e sicuramente non riuscirà a essere della partita. Occhio però che il mirino di Djidji è puntato sull'incrocio contro la Lazio in programma il 16 aprile. Buone notizie per Juric col recupero di Ricci, che già mercoledì si è allenato col resto del gruppo dopo aver smaltito il sovraccarico al tibiale posteriore.