Torino, Giampaolo salta: al suo posto pronto Nicola

Marco Giampaolo non ha saputo sfruttare l'ennesima occasione e, dopo i risultati deludenti e la fiducia di Cairo più volte tradita, a breve lascerà la panchina del Torino. Il patron dei granata avrebbe deciso di cambiare il tecnico dopo l'ennesimo passo falso in campionato e al suo posto sarebbe pronto Davide Nicola che starebbe risolvendo il contratto con il Genoa prima del suo ritorno al Toro (in passato ha vestito la maglia del club torinese da giocatore, ndr). Già oggi potrebbe arrivare l'ufficialità del passaggio del testimone.