Torino in Conference League? Ferri: "Ci sono anche Lazio e Napoli in corsa"

L'ex giocatore del Torino Giacomo Ferri è intervenuto ai taccuini di Tuttosport per fare il punto sulla stagione dei granata. Su una possibile qualificazione in una competizione europea, tra cui la Conference League, si è espresso in questo modo, citando anche la Lazio: "Questo Torino può farcela a tornare in Europa. Se continuano così e giocano come sanno, hanno tutte le carte in regola per arrivare diritti in Conference League. Gli ultimi risultati hanno detto che i granata sono artefici del loro destino. Adesso dipende solo da loro. I rivali più pericolosi per un posto nelle Coppe? Bisogna stare attenti a Lazio e Napoli, che sono reduci da una stagione altalenante, ma hanno un collettivo importante con giocatori di alto livello".