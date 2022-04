Torino, Juric in conferenza: “A gennaio credevo nell’Europa”

TUTTOmercatoWEB.com

Alla vigilia del match contro il Milan, che può spostare gli equilibri in zona scudetto, Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato del momento della sua squadra dopo la vittoria in trasferta sul campo della Salernitana. Il tecnico croato non ha nascosto di aver creduto in obiettivi di classifica più ambiziosi rispetto a una semplice salvezza. Ecco le sue parole.

Ha creduto di alzare l'asticella quando a gennaio eravate in filotto o era una suggestione impossibile una lotta per l'Europa?

"Ci credevo, pensavo di poterlo fare subito. E sono convinto che gli episodi ci hanno girato male: penso a Sassuolo, Udine, Venezia, Inter. Ma non abbiamo qualità come Fiorentina, Sassuolo e Verona. Loro vincono certe partite con qualità, noi su questo siamo ancora un po' indietro. E sono consapevole che il Sassuolo vince facilmente alcune partite, mentre a noi non riesce. Nello scontro diretto possiamo farcela e anche stradominare, ma quando loro risolvono altre sfide noi non ce la facciamo"