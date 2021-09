Torino - Lazio, in panchina c'è ancora Martusciello: Sarri in tribuna - FOTO

Ancora in tribuna. Niente da fare per Maurizio Sarri che non ha subito sconti e dovrà accomodarsi nuovamente in tribuna in occasione del match tra Torino e Lazio. La Figc non ha accettato il ricorso del club biancoceleste che aveva chiesto la riduzione della sanzione, facendola arrivare a una sola giornata. A guidare Immobile e compagni contro la squadra di Juric ci penserà il fidatissimo vice Martusciello. E quando manca meno di un'ora al fischio d'inizio, ecco Sarri accomodarsi in tribuna da dove seguirà con attenzione il match.

