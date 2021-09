Torino - Lazio, l’abbraccio di Vanja a Sergej: “Questo è quello che conta” - FOTO

Un solo punto quello rimediato dalla Lazio contro il Torino. Secondo pareggio consecutivo per la squadra di Sarri dopo l'1-1 dell'Olimpico contro il Cagliari. In campo anche i fratelli Milinkovic-Savic: Vanja a difendere i pali granata, Sergej a dirigere il centrocampo. Rivali solo per 90 minuti: al triplice fischio i due fratelli si sono abbracciati e nel post gara il portiere del Torino ha postato una foto sui social e una bella dedica: "D'altronde...Questo è importante".