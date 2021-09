Torino - Lazio, Martusciello: "Fiducia nel turnover, dobbiamo salvaguardare alcuni giocatori"

Tutto pronto per il fischio d'inizio tra Torino e Lazio. Nel pre-match, Giovanni Martusciello, vice di Maurizio Sarri squalificato, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "E la quarta partita nel giro di 10 giorni, avevamo bisogno di mettere dentro ragazzi più freschi. Tra tre giorni abbiamo poi un'altra partita importante e vogliamo salvaguardare chi ha giocato di più dopo tanti incontri ravvicinati. I ragazzi che giocheranno ci stanno dando delle buone risposte dall'inizio, speriamo possano rendere come chi ha giocato finora. Pedro? Per la stessa ragione partirà dalla panchina, si cerca di dare un po' più di respiro ad alcuni giocatori e lui è uno di quelli. Cambiare tanto ci può mettere di fronte a difficoltà ma dobbiamo avere fiducia di ciò che vediamo durante gli allenamenti".