Torino - Lazio, sarà Belotti contro Immobile: il duello è Nazionale

Torino e Lazio, alle 19:30, scenderanno sul campo di gioco. E lo faranno con i rispettivi bomber: Belotti da una parte, Immobile dall'altra. Dovevano, in questo frangente, ritrovarsi dalla stessa parte all'Europeo con la maglia dell'Italia. Invece dovranno incontrarsi da avversari. Due attaccanti che per la propria squadra rivestono un ruolo fondamentale. Per Ciro non si trovano più parole giuste per descrivere il meraviglioso percorso in biancoceleste. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, ha messo dentro 28 reti sulle 64 totali della Lazio, sabato ha realizzato il rigore numero 11 eguagliando il record di Baggio, è il terzo giocatore della Serie A ad aver segnato almeno 28 gol nelle prime 28 giornate di campionato. Ritrova il suo vecchio Torino, a cui però ha già fatto male 5 volte in 8 occasioni. Belotti proverà a dire la sua, per trascinare i granata alla salvezza. Ha preso parte al 54% delle reti segnate in casa (7 su 13), dopo il lockdown ha segnato all'Udinese e cerca la seconda rete in due partite consecutive. Non ci riesce da settembre. Addirittura, non ne segna 3 di fila dal lontano aprile 2017. Nell'attuale stagione sono 11 i gol collezionati. Insomma, motivazioni diverse ma stessa voglia di fare la differenza. Sarà battaglia tra Torino e Lazio, sarà battaglia tra Belotti e Immobile.

