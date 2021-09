Torino-Lazio, un titolare a rischio: Sarri si cautela

Mancano pochissimi minuti al calcio d'inizio di Torino-Lazio. Sarri ha scelto gli undici che scenderanno in campo ma evidentemente c'è ancora qualcosa da rivedere. Nel pre partita infatti, il Comandante ha mandato a scaldare anche Patric che si è allontanato dal torello con le altre riserve. Lo spagnolo sta svolgendo le operazioni di riscaldamento proprio come se dovesse giocare dal primo minuto. Sul terreno di gioco non c'è Acerbi, rientrato prima dei compagni negli spogliatoi e probabilmente non al top della condizione fisica. Resta da capire se cambierà qualcosa nella formazione biancoceleste da qui all'inizio.