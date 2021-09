Torino - Lazio, V. Milinkovic-Savic: "Risultato bugiardo, ma nostra mamma è contenta"

Non si vedono tutti i giorni due fratelli sfidarsi in campo con due maglie diverse in Serie A. È successo questa sera alllo stadio Olimpico di Torino dove Vanja Milinkovic-Savic ha duellato con il fratello Sergej della Lazio. Il portiere granata al termine del match ha parlato anche di questo ai microfoni di Torino Channel: "Il risultato doveva essere dalla nostra parte, peccato per i due punti persi ma dobbiamo essere contenti per la prestazione. Sfida in famiglia? È il risultato migliore per nostra mamma. Con Sergej a fine partita abbiamo parlato di cose private, non ci piace parlare delle partite subito dopo il fischio finale, ne parliamo domani. Dovevo parare i tiri di tutti, non ero concentrato solo su di lui, loro hanno tanti giocatori bravi e in quel momento per me sono tutti uguali. Il gol nel finale brucia, ma non più a me rispetto agli altri. Dalle prossime dobbiamo fare meglio negli ultimi minuti. Non puoi mai pensare che la partita sia chiusa finché l’arbitro non fischia, però ci speravo. Anche l’anno scorso è stato assegnato un rigore nel finale a loro, quest'anno speravo non andasse così ma è successo".