Torino, parola al campo. Mazzarri sceglie il silenzio stampa prima della Lazio

Un silenzio assordante, in un momento non positivo per la squadra e l'allenatore. Il Torino è "muto", Walter Mazzarri non parlerà alla stampa in questo giorno di vigilia della sfida contro la Lazio. Parola al campo, dopo i deludenti risultati di inizio stagione che non hanno ricalcato le aspettative dei tifosi. Dopo il comunicato della tifoseria granata contro il tecnico ex Napoli, non ci sarà nessuna replica. A riportare la notizia è lastampa.it.

