Torino, la Curva Maratona contro Mazzarri: “Se ne deve andare, la squadra fa schifo!”

In vista del match con la Lazio di domani, il clima in casa Torino è a dir poco bollente. Dopo i fischi ed i cori al termine della partita contro il Cagliari, nelle ultime ore è arrivata la dura presa di posizione della tifoseria nei confronti Walter Mazzarri. I granata hanno diffuso un comunicato contro l’allenatore, mettendo in fila una serie di accuse durissime: “Mazzarri se ne deve andare, non lo vogliamo più. Se ne deve andare perché il Toro fa sempre più schifo: in classifica e sul campo”. Parole che suonano come condanna popolare, soprattutto poiché arrivano dagli Ultras granata, cuore pulsante della Maratona, storico gruppo dominante nella tifoseria organizzata del Toro. Il comunicato, poi, non porta solamente la firma degli Ultras, ma quella di tutti i gruppi riconosciuti in Maratona, che ne hanno approvato il testo. Nel messaggio, alla fine, anche una menzione nei confronti di Cairo: “E Cairo? Va bene anche questo a Cairo? Cairo può accettare che un suo dipendente citi Chiellini come esempio per il Toro? No, non può assolutamente accettarlo, secondo noi. Non deve”.

