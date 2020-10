Torino, Verdi verso una maglia da titolare con la Lazio. Dubbio Singo-Vojvoda

Il Torino di Giampaolo, alla ricerca della prima vittoria in campionato, domani alle 15 se la vedrà con una Lazio in piena emergenza (causa tamponi). Il tecnico granata, dopo l'esperimento del cambio modulo con il Sassuolo, tornerà al consueto 4-3-1-2: Sirigu è il titolare tra i pali, con Milinkovic (il fratello di Sergej) che siederà in panchina. Nkoulou e Lyanco centrali di difesa, con Rodriguez a sinistra e Vojvoda a destra (al momento favorito su Singo). A centrocampo Rincon, Meitè e Linetty, con Lukic sulla trequarti. In attacco Verdi (doppietta in Coppia Italia) potrebbe ritrovare una maglia da titolare in coppia con l'inamovibile Belotti.

Probabile formazione

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Nkoulou, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Ansaldi; Lukic; Verdi, Belotti. A disp: Milinkovic-Savic V., Rosati, Izzo, Bremer, Murru, Singo, Buongiorno, Segre, Linetty, Gojak, Bonazzoli, Edera. All.: Giampaolo