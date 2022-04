Torino, Warming out con la Lazio: la situazione della rosa

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio attende il Torino allo Stadio Olimpico di Roma. Sabato 16 aprile alle 20:45 andrà in scena il match tra i biancocelesti e i granata e oggi la squadra di Juric ha ripreso gli allenamenti al Filadelfia, in vista del match. Come riporta il sito ufficiale del Torino, i calciatori reduci dalla partita contro il Milan di ieri sera hanno svolto un lavoro di scarico. Sessione tecnica invece per gli altri elementi a disposizione. Dall'altra parte della squadra, lavoro personalizzato - ciascuno secondo i propri programmi - per Djidji, Edera, Praet, Sanabria e Zaza. Grande grattacapo invece per Juric che gli accertamenti strumentali eseguiti da Warming hanno evidenziato una lesione di primo grado al muscolo ileo psoas. La prognosi verrà valutata in base all'evoluzione clinica dell'infortunio. Domani al Filadelfia è attesa un'altra sessione di allenamento.