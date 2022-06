Toronto, Insigne: "Ingiusto dire che qui non è il vero calcio. Ho firmato..."

Fonte: alfredopedulla.com

Lorenzo Insigne non è più un giocatore del Napoli. L'attaccante della Nazionale italiana si è trasferito in Canada firmando con il Toronto. Come riporta alfredopedulla.com, il partenopeo ha parlato in conferenza stampa presentandosi alla sua nuova squadra, spiegando i motivi della scelta della MLS. Questo il suo intervento: "Ho 31 anni, non sono vecchio, potevo ancora stare in Europa ma mia moglie e i miei figli vengono prima di tutto. Ho dato tanto al Napoli, ho perso trofei che fanno male, volevo una nuova sfida. Non sono d’accordo che qui non è il vero calcio, sono venuto per dare una mano alla società di vincere un trofeo. Voglio essere il primo giocatore italiano a raggiungere questo obiettivo. Darò tutto e cercherò di portarli a questo traguardo ad ogni costo. Li ringrazierò sempre per quello che hanno fatto per me e la mia famiglia, non vedo l’ora di ripagare la fiducia in campo”.