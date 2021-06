Turchia - Italia, le esultanze di Immobile e Insigne: ecco cosa hanno detto

L'Italia vince la gara d'esordio di Euro2020 contro la Turchia. A decidere la partita l'autogol di Demiral e le reti di Ciro Immobile e Lorenzo Insigne. Gli attaccanti di Lazio e Napoli hanno optato per la stessa esultanza dopo aver siglato la rete. Entrambi si sono rivolti alla telecamera, pronunciando una frase che è risultata incomprensibile. Ci ha pensato il vincitore della Scarpa d'Oro a dare qualche dettaglio in più. Nell'intervista rilasciata a Rai Sport, ha spiegato: "Cos'ho detto alla telecamera? È arrivato a me e a Insigne un messaggio da Lino Banfi. Ci chiedeva di dire una frase, forse ora non posso dirla. Insomma, era 'porta pu****a".

