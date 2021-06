Turchia - Italia, Piccinini: "Contento per Immobile, gol fondamentale per lui"

Nel suo stadio Ciro Immobile non poteva non lasciare il segno. L'attaccante della Lazio ha realizzato il gol dello 0-2 per l'Italia. Al termine del match Piccinini a Sky Sport ha parlato così di King Ciro: "Sono contento per Immobile. Può essere fondamentale per lui aver trovato subito il gol. Mancini insiste tanto su questo aspetto. Si è vista tanta qualità in campo con le trame tecniche. L'unico problema forse sarà contenere l'entusiasmo".