Turchia, Mourinho shock: mette le mani in faccia al tecnico del Galatasaray

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel derby tra Fenerbahce e Galatasaray, valido per i quarti di finale di Coppa di Turchia, non sono mancati i momenti di tensione. Il Galatasaray ha vinto grazie alla doppietta di Osimhen, attaccante in prestito dal Napoli, ma si è parlato più di ciò che è accaduto in panchina. Oltre agli scontri in campo, José Mourinho, che aveva recentemente criticato il Galatasaray, ha avuto uno scambio acceso con il tecnico Okan Buruk. È stata tutta una questione di secondi, con lo Special One che ha strizzato il naso al collega e l'ha fatto cadere. L'allenatore del Fenerbahce è stato subito allontanato, e dopo 15 minuti di recupero, sono stati tre i giocatori espulsi.

Questo episodio non è il primo attacco di Mourinho a Buruk: già nella partita precedente, il portoghese aveva accusato i rivali di "saltare come scimmie" durante le proteste per le decisioni arbitrali, suscitando una squalifica di quattro giornate. Non si esclude che questa volta la pena possa essere più severa.