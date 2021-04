TV | Brignano, Un'Ora Sola vi Vorrei cala d'ascolti. Bene Leonardo e Champions

Doveva essere il grande in ritorno in Tv e, almeno per il momento, i dati auditel non gli hanno dato ragione. Tornato ieri sera in diretta su Rai2 con "Un'Ora Sola vi Vorrei", Enrico Brignano ha totalizzato solo 1.548.000 spettatori pari al 5.8% di share. Addirittura un calo rispetto alla prima edizione e anche rispetto alla prima puntata con quasi 300.000 spettatori in meno, ma la speranza è che la concomitanza con la gara di Champions League abbia avuto il suo peso. La bontà dello show resta, i feedback sono positivi.

Boom Leonardo e Champions League

A farla da padrone, con numeri impressionanti, il finale di Leonardo che su Rai1 ha totalizzato 5.279.000 spettatori pari al 21.3%. Una lenta scalata iniziata al 19.3% della prima puntata. Bene anche su Canale 5 come detto l'incontro di Champions fra PSG e Bayern Monaco. 4.279.000 spettatori pari al 15.9% di share sono cifre decisamente interessanti. C'è fame di calcio e di partire spettacolari.