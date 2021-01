Udinese-Atalanta, Pereyra e il gol lampo: dopo quanto ha segnato?

Il record di Leao in Sassuolo-Milan è lontano, ma il gol di Pereyra dopo 24 secondi di Udinese-Atalanta è comunque degno di nota. El Tucumano, centrocampista dei friulani, ha subito sbloccato il match valido per il recupero della 10^ giornata di Serie A. Lo scorso 20 dicembre, in Sassuolo-Milan, a Rafael Leao bastarono 6 secondi per segnare il gol più veloce nella storia del massimo campionato, battendo il precedente record fissato da Paolo Poggi in Fiorentina-Piacenza del 2001.