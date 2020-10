Udinese, brutto infortunio per Musso: lascia il ritiro dell’Argentina

Brutte notizie in casa Udinese. Nella giornata odierna il portiere Juan Musso ha riportato la rottura del menisco interno del ginocchio sinistro durante l'allenamento con la nazionale argentina. Il calciatore tornerà in Italia e si sottoporrà, come evidenziato dal comunicato della società, giovedì mattina all'operazione in programma a Villa Stuart.

