Udinese, l'incerto Gotti punta la Lazio: torna Okaka, stop per Sema

A furia di smentite, la stessa Udinese potrebbe crederci davvero. Luca Gotti, attuale tecnico dei friulani ed ex vice di Tudor, ha sempre escluso la propria conferma in panchina andando persino contro alle parole della stessa società di Pozzo. Che ora ci riflette su: dopo la prima vittoria contro il Genoa, il nuovo mister dei bianconeri ha collezionato un pareggio contro la Spal e una sconfitta nell'ultima giornata contro la Sampdoria. Non proprio il massimo. Dunque, quest'Udinese non arriverà alla sfida contro la Lazio nel migliore dei modi. Lo farà anche senza lo squalificato Jajalo e forse priva di Sema. Nella doppia seduta di oggi (in mattinata allenamento senza palla, nel pomeriggio prime esercitazioni tecnico-tattiche), una delle note più positive di questo inizio di stagione - l'ala sinistra Ken Sema, appunto - non si è visto. Per lui solo lavoro differenziato, è da considerare in dubbio per domenica. Ma Gotti può comunque sorridere: per un Jajalo che entra in squalifica, altri due (Becao e Okaka) tornano alla base. La loro assenza si è rivelata decisiva lo scorso weekend a Marassi, ritrovare due titolari non sarà cosa da poco in vista del match dell'Olimpico.

