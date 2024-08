Udinese - Lazio, Baroni in conferenza: quando e dove seguirla

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Due giorni alla sfida tra Lazio e Udinese, valida per la seconda giornata di campionato. I biancocelesti saranno ospiti alla Dacia Arena, il calcio d'inizio del match è in programma sabato 24 agosto alle 18:30. Per l'occasione alla vigilia interverrà in conferenza stampa il tecnico Marco Baroni per presentare la sfida. L'appuntamento, ha reso noto la società, è nella sala stampa di Formello alle 15. La diretta potrà essere seguita sui canali ufficiali del club.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE