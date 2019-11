Udinese, oggi seduta d’allenamento in vista della Lazio

La Lazio oggi giocherà contro il Cluj in Europa League, l’Udinese invece ha lavorato per preparare il match in campionato contro i biancocelesti di domenica prossima. Come si legge sul portale ufficiale della società bianconera la squadra allenata da mister Gotti ha effettuato una seduta d’allenamento tecnico-tattica; squadra praticamente al completo con l’eccezione di Sema che ha svolto il suo lavoro individuale in campo. L'Udinese tornerà a preparare la sfida contro la Lazio domani alle 11:30.

LAZIO - CLUJ: LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO, LE PAROLE DI ADAILTON

CLICCA QUI PER TORNARE ALL’HOMEPAGE