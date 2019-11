Lazio, Adailton: “Immobile il più forte in Italia. Luis Alberto? Mi somiglia…"

Adailton, allenatore ed ex attaccante di Verona, Genoa e Bologna, è intervenuto ai microfoni di Radiosei, dove ha detto la sua sulla Lazio e sul momento che sta vivendo la squadra di Simone Inzaghi: “Giocare con Immobile sarebbe bellissimo, riesce a darti sempre una soluzione, come Di Vaio, anche lui sapeva attaccare lo spazio come pochi. È il più forte in Italia, in assoluto. La Lazio, ritrovando anche Luis Alberto, ha guadagnato tanto rispetto alla scorsa stagione. È veramente l’uomo in più e quando è in forma fa la differenza. Dà quel tocco in più di qualità negli ultimi 30 metri, in qualche modo mi somiglia. Un posto in Champions? Per il suo percorso la Lazio è fra le favorite, ha più continuità, anche grazie alla scelta di trattenere Inzaghi. Sta dimostrando di essere stabilmente una delle principali forze del nostro campionato. Europa League? Esagerare nel turnover aumenta il rischio di uscire, è anche vero che giocare queste partite è utile per fare esperienza. Il Napoli? Squadra fortissima, ma non riesce ad esprimersi. Il calcio romeno? Ora si investe un po di meno, ma il Cluj è fra le squadre più stabili e forti del loro campionato. Con il Vaslui ho avuto una bella esperienza e la fortuna di incontrare anche la Lazio in Europa".

