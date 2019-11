Lazio, cittadella biancoceleste: la decisione del Consiglio Generale

In casa Lazio si continua a parlare del progetto legato alla realizzazione della cittadella biancoceleste. L’obiettivo è quello di costruire in zona Labaro, tra la via Flaminia e la via Salaria. Si tratterebbe di un parco con circa 200 mq di costruzioni, compresi centri commerciali, residenze, alberghi, uffici e strutture sanitarie. All’interno del progetto, presentato in Campidoglio, non rientra la costruzione dello stadio. Su sslazio.org, è stata pubblicata la decisione del Consiglio Generale in merito: “Il Consiglio Generale della S.S. Lazio, riunitosi martedì scorso, dopo aver approfondito la proposta “Parco sportivo Tevere Nord” pervenuta alla Società stessa in data 16 ottobre 2019 ed avendone riscontrato elementi di interesse, ha dato mandato al Presidente Generale, Antonio Buccioni, e ai competenti organi esecutivi di seguire – anche avendo riguardo del rispetto sostanziale del motto del Sodalizio – i prossimi passi formali che il proponente compirà, relazionandone con costanza il Consiglio stesso”.

