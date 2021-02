Udinese, riapertura stadi: al via il test per mantenere distanza di sicurezza

E' stato avviato oggi, in occasione di Udinese-Fiorentina, il primo test del progetto Re-start per la riapertura in sicurezza degli stadi in periodo di emergenza Covid. I circa 350 addetti ai lavori e ospiti presenti allo stadio Friuli Dacia Arena di Udine sono stati muniti all'ingresso dell'impianto di un badge che segnala con una vibrazione e l'accensione di un led luminoso, a chi lo indossa e agli steward, il mancato rispetto delle distanze di sicurezza. Il dispositivo tecnologico, ideato dal Gruppo Be Shaping The Future, consente anche il tracciamento dei contatti all'interno dello stadio nel pieno rispetto della privacy. La sperimentazione, decisa da Udinese Calcio e il suo advisor Infront, è cominciata intorno alle 8 del mattino con i primi ingressi degli operatori allo stadio e ha suscitato grande interesse. Positivi, secondo l'Udinese, i primi responsi dell'esperimento.