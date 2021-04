UEFA, aggiornato il ranking: ecco la posizione della Lazio

Dopo l'andata dei quarti di finale di Champions ed Europa League, la UEFA ha aggiornato i coefficienti per club che determinano poi il ranking continentale. Saldamente al comando della classifica c'è il Bayern Monaco, seguito da Real Madrid, Barcellona e Juventus (prima tra le italiane). Per trovare la Lazio bisogna scorrere al 34° posto. I biancocelesti in Champions League non si sono spinti oltre gli ottavi di finale, quindi non sono riusciti a modificare più di tanto il loro piazzamento. La società capitolina è comunque tra le migliori delle italiane, basti pensare che il Milan, società con una storia europea monumentale, è al 53° posto. Sopra di loro ci sono Juventus (4°), Roma (15°), Napoli (20°), Inter (26°) e Atalanta (27°).