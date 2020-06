UEFA, Ceferin: "Tifosi allo stadio? A oggi no, ma le cose cambiano velocemente"

Il presidente della UEFA Ceferin nella conferenza stampa dopo il comitato esecutivo ha toccato vari temi, tra cui la presenza dei rifosi negli stadi e la ripartenza della Serie A. Le sue parole: "Tifosi allo stadio? Se dovessi rispondere oggi no, non ci saranno spettatori. Ma le cose cambiano velocemente, qualche mese fa non credevamo neanche di poter giocare. Non abbiamo ancora deciso, vedremo la situazione all'inizio di luglio e decideremo entro la metà del mese".

ITALIA E LA SERIE A - "Ovunque il calcio riparta e ovunque i campionati finiscano senza rischio per nessuno, io sarò felice. Sono felice che la Serie A riparta, sono felice che porti gioia alle persone e non vedo l'ora di vedere altre partite del campionato italiano".

