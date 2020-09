UEFA, confermate le 5 sostituzioni in Champions League

Ancora conferme per le 5 sostituzioni, non solo in Serie A. Il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso che i 5 cambi potranno essere effettuati anche quest'anno nelle seguenti competizioni: Nations League, spareggi Qualificazioni Europee, Qualificazioni Women's EURO, Champions League, Europa League e la Women's Champions League. Inoltre, ogni squadra potrà inserire nella lista di gara ben 23 calciatori.