Uefa, ecco la deadline per chiudere Champions ed Europa League

Il coronavirus ha fermato il mondo e anche il calcio. In Italia e in tutta Europa, però, si spera di tornare presto in campo per concludere le stagioni. Oltre ai campionati, che hanno la priorità, la Uefa spera di poter arrivare anche alla fine di Champions ed Europa League. Secondo quanto riportato da Sky, la Uefa avrebbe fissato una data limite per la conclusione delle coppe europee 2019/20. Le competizioni, infatti, dovranno essere chiuse entro e non oltre il 31 agosto. Le prime indiscrezioni parlano anche di possibili date per le finali con quella di Champions League fissata il 29 agosto e quella dell'Europa League il 26 agosto. Si attende ora il Comitato esecutivo della UEFA che il 23 aprile si riunirà e solo allora si saprà qualcosa in più sulle date e sul futuro delle competizioni.