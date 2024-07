Uefa, la richiesta di Ceferin: stop alle gare dei campionati quando ci sono le coppe

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Cresce l'attesa in vista della prossima stagione che, tra le varie novità, vedrà anche l'esordio dei nuovi format di Champions, Europa e Conference League. In merito alle gare europee la Uefa ha chiesto alle leghe europee che le sfide di campionato non vengano trasmesse in contemporanea con le coppe.

Di seguito il messaggio completo: "Cogliamo l’occasione per ricordarvi che i principi fondamentali del calendario internazionale restano invariati: le partite delle competizioni nazionali non devono essere giocate nelle stesse date delle partite UEFA partite di competizione a meno che circostanze eccezionali non lo richiedano. Questo per garantire il successo di sia il calcio nazionale che le competizioni UEFA per club. La programmazione di partite di campionato o di coppa nazionale in concomitanza diretta con le competizioni UEFA per club partite, o viceversa, non è nell’interesse dei tifosi ed è dannoso per il calcio. Si prega, pertanto, di assicurarsi che queste date siano prese in considerazione dalla vostra associazione e/o dall’organizzatore della lega nazionale al momento della programmazione il calendario delle competizioni nazionali".