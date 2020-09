UEFA, presentato il pallone per la Champions League 2020/21 - FOTO

Tredici anni dopo, la Lazio torna in Champions League. La musichetta più conosciuta d'Europa tornerà a suonare nell'Olimpico biancoceleste. Immobile e compagni, dopo il quarto posto raggiunto in Serie A, hanno conquistato l'accesso alla fase a gironi della Champions 2020/21. Questa mattina, la UEFA ha svelato come sarà il pallone della competizione. I colori principali saranno il rosso e l'azzurro con le immancabili stelle bianche su tutta la sfera.

