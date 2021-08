UFFICIALE – Atalanta, Zappacosta è un nuovo calciatore della Dea – FOTO

È ufficiale, Davide Zappacosta è un nuovo calciatore dell’Atalanta. Il terzino classe ’92 proveniente dal Chelsea, è ritornato alla Dea dopo sei anni. Il suo primo anno a Bergamo risale al 2011 nella Primavera, il suo percorso continuò con una serie di prestiti fino a quando nel 2015 fu ceduto definitivamente al Torino. Il club bergamasco ha dato annuncio dell’ufficialità attraverso i suoi canali ufficiali.

️ 𝐁𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐔𝐓𝐎 𝐙𝐀𝐏𝐏𝐀𝐂𝐎𝐒𝐓𝐀 @DZappacosta è un nuovo giocatore dell’Atalanta! 🚀 Bentornato, Davide! #Zappacosta is a new #Atalanta player! 🤝 Welcome back, Davide! 🤩#GoAtalantaGo pic.twitter.com/uNJpCjpwAz