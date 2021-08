Lazio, se n'è andato Mario Pennacchia: è stato il responsabile della comunicazione con Cragnotti

La storia ultracentenaria della Lazio viene tramandata di padre in figlio attraverso racconti, ricordi e libri. La maggior parte dei volumi che raccontano le vicende biancocelesti sono stati scritti dall'illustre Mario Pennacchia. Giornalista per le più grandi testate sportive e non, Mario è stato, oltre che un uomo impeccabile, consulente del presidente della Federcalcio dal 1988 al 1992 e responsabile della comunicazione della Lazio sotto la presidenza Cragnotti. Pennacchia si è spento oggi all'età di 93 anni. La redazione di Lalaziosiamonoi.it fanno le condoglianze alla famiglia.

IL SALUTO DI RAO - L'attuale responsabile della comunicazione biancoceleste, Roberto Rao, gli ha dedicato un pensiero su Twitter: "Mario Pennacchia ha raccontato la sua Lazio con amore, competenza e intuito giornalistico. Non e’ stato solo testimone della Storia biancoceleste: ne e’ stato parte in modo pieno e mai banale. Una figura indimenticabile per questa Società e per tutti i tifosi".